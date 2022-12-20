اليوم السابع
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مارك زوكربيرج: منشور ميسى مع كأس العالم الأكثر إعجابا فى تاريخ انستجرام

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:24 م
مارك زوكربيرج: منشور ميسى مع كأس العالم الأكثر إعجابا فى تاريخ انستجرام منشور ميسى
كتب مؤنس حواس

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قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن منشور "ليو ميسي" في كأس العالم الآن هو الأكثر إعجابًا في تاريخ انستجرام، كما وصل WhatsApp إلى رقم قياسي بلغ 25 مليون رسالة في الثانية خلال النهائي.
منشور
منشور
 
وحصل منشور ميسي على حوالي 63.5 مليون علامة إعجاب على انستجرام، وبذلك، يتفوق منشور ميسي على صورة البيضة الشهيرة، التي حصدت نحو 56 مليون إعجاب، منذ نشرها لأول مرة في يناير 2019، حيث كان ميسي احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج، ولاقت الصورة تفاعلا خياليا، حيث أعجب بها أكثر من 57 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.
 
وكتب على الصورة: "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرا جزيلا لعائلتي ولكل من يدعمنى وأيضا لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به، الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذى كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد فعلناها!!!"

ليو ميسي

فيس بوك

انستجرام

منصة انستجرام



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