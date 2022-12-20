لتخفيف تكاليف الزواج.. حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه في الدقهلية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

أقبل صاحب ورشة حدادة بإحدى قرى محافظة الدقهلية على تطبيق فكرته، في تصنيع سفرة قليلة التكلفة، والتى تساهم فى تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.

وقام محمد السعيد محمود صاحب 57 عاما من عمره، والذى يعمل فى ورشته الخاصة بتصنيع الحديد، بتنفيذ فكرته عن طريق صناعة سفرة من معدن الحديد بديلا للأثاث الخشبى، وذلك مساهمة منه فى مساعدة الشباب على خفض تكاليف الزواج ونشر الفكرة بين جميع الشباب لتحفيزهم على خفض تكاليف الزواج.

وقال "صاحب الورشة" جاءتنى الفكرة وأقبلت على تنفيذها كون ابنى أحد الشاب المقبلين على الزواج، وأفكر فى كيفية المساهمة فى خفض تكاليف الزواج التى أراها مبالغ فيها، ولا أرى مبرر لذلك، وبدأت بتنفيذ الفكرة وقمت بتصنيع سفرة من الحديد داخل ورشتى البسيطة لأنشر الفكرة بين الجميع وتكون دعوة منى داخل قريتنا للبدء فى ذلك، وسأقوم بتصنيع الاثاث الخاص بابنى من معدن الحديد بالكامل باذن الله.

وأكمل العم "محمد" عمرى كله قضيته فى تصنيع الحديد فأنا أعمل فى هذا المجال منذ 45 عاما ولدى من الخبرة الكاملة لتصنيع الأثاث كاملا من الحديد وانوى فعل ذلك مع ابنى المقبل على الزواج، وسأكون اول الداعمين لخفض تكاليف وتحميل الشباب المقبل على الزواج أعباء كبيرة.

وأضاف "صاحب الورشة" التقليد فى القرى شىء غير طبيعى فالجميع يزايد فى تكاليف الزواج عن الآخر، من أجل التباهى حتى وصل الأمر إلى بيع ممتلكاتهم والبعض إلى الاقتراض والدين، والآن يجب وضع نهاية لهذا الأمر، وقمت بالبدء بنفسى وتطبيق الفكرة عن طريق صناعة السفرة، وإذا دخلنا فى مقارنة عملية ومادية فصناعة الأثاث كاملا من معدن الحديد لا يكلف ربع ثمن الأثاث الخشبى، إضافة للمتانة والعمر الأكبر للحديد مقارنة بالخشب.

وتمنى "صاحب الورشة" أن تنتشر فكرته بين جميع الشباب المقبل على الزواج، ونزع العادات السيئة والتقليد الأعمى على حد قوله، مكملا: لم التخوف من صناعه الأثاث من معدن الحديد؟! فلن يكون مكلفا مثل الأثاث الخشبى وبالنسبة لاستخدامه فلن يقل عمره أبدا عن الأثاث الخشبى بل سيتعدى ذلك، لأن ذلك هو الطبيعى عمر الحديد أطول من عمر الخشب.



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (1)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (2)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (3)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (4)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (5)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (6)



حداد يصنع سفرة بـ1000 جنيه فقط بالدقهلية (7)