كشف حيلة مزارعين لتقديمهم مستندات توريد الأرز على غير الحقيقية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق، اليوم، الثلاثاء، حيلة تاجرين بإيهامهما إدارة التموين بتوريد 5 مزارعين محصول أرز الشعير وفقًا لمساحة الأرض الزراعية الخاصة بكل مزارع من خلال تقديمها محررات منسوب صدورها لأحد مضارب الأرز المعتمدة في منظومة استلام الأرز.

وكان مفتشون بجهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق قد تقدموا ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة دسوق بتلقيهم محررات رسمية من تاجرين يقيمان باحدي القري التابعة لمركز دسوق حول توريد 5 مزارعين لمحصول أرز الشعير إلى أحد مضارب الأرز المعتمدة ضمن منظومة جهات استلام المحصول في نطاق مركز دسوق طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة لكل مزارع منهم.

وكشف البلاغ عن مسئولي جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق باستطلاعهم الأمر حول التأكد من صحة المحررات من خلال التواصل مع مسئولي المضرب المذكور توريد الأرز فيه تبين عدم صحتها ولا توجد عملية توريد الأرز الشعير بالأسماء المذكورة في المحررات التي قدمها التاجرين، تحرر المحضر رقم 20310 لسنة 2022 جنح مركز مركز شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه باستمرار الحملات على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للوقوف بكل حسم والتعامل الفوري مع كل محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، ومتابعة أعمال توريد الارز ل 21 موقع منتشرة بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.