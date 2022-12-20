غدا.. الأزهر العالمى للفتوى يعقد الملتقى الفقهى الثالث حول مواجهة الإلحاد

ينظم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، غدا الأربعاء، الملتقى الفقهى الثالث بعنوان: "الفتوى ودورها فى مواجهة الإلحاد"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد داوود، أستاذ علم اللغة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور عمرو شريف، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

ويناقش الملتقى منهجية الفتوى فى تفنيد شبهات الإلحاد، وآليات تأهيل المفتين فى العلوم الإسلامية والإنسانية والطبيعية، وجهود مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى مواجهة الإلحاد.

وكان قد عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأسبوع الماضى، الندوة الشهريَّة الثالثة لمجلة الأزهر تحت عنوان: "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون"، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، حيث تأتى الندوة فى إطار تنفيذ محاور حملة التوعية التى أطلقها المجمع الأسبوع الماضى بعنوان: "الاحتكار يدمّر الأوطان".