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عميد زراعة جامعة الأزهر: وضع الشمع على الفاكهة للزينة يُحدث مشاكل صحية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:22 ص
عميد زراعة جامعة الأزهر: وضع الشمع على الفاكهة للزينة يُحدث مشاكل صحية الفاكهة
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن تشميع الفاكهة لإكسابها مظهرا للمستهلك متداول وهو أحد العمليات التي يتم إجرائها على المحاصيل بغرض أن تطيل من عمر الثمار، فضلا عن أن تجعل الشكل العام مقبول للمستهلك.

وأضاف الدكتور جمال عبد ربه، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن وضع الشمع على الفاكهة مادة لها أساس علمي ولكن إذا زاد التركيز عن حد معين يحدث مشاكل صحية ويحصل تأثير ممرض على الإنسان، مؤكدا أن بعض الباعة الجائلين يستخدمون صبغات أو ملمعات حتى تحلي الثمرة في عين المستهلك.

واستكمل: "في حال طلاء الفاكهة بمادة الشمع له تأثير لو الفاكهة من اللي تقشر زي الموالح مفيش مشكلة لكن المشكلة في الثمار التي تؤكل مباشرة زي التفاح وفي الحالة دي لو تشميع عادي بمجرد الغسيل والتجفيف والخطورة تتم إزالة الخطورة".


جامعة الازهر

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