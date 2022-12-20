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عمار الحكيم يؤكد أهمية مصر بالنسبة للعراق من حيث ثقلها الإقليمى والدولي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:52 ص
عمار الحكيم يؤكد أهمية مصر بالنسبة للعراق من حيث ثقلها الإقليمى والدولي عمار الحكيم يستقبل السفير المصرى لدى بغداد
كتب أحمد جمعة

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استقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية وليد اسماعيل وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات البينية بين العراق ومصر مستمعا من السفير المصرى إلى موقف بلاده الداعم للعراق وحكومته والساعي إلى توسيع العلاقات على المستويات كافة.

أكد "الحكيم" – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي - أهمية مصر بالنسبة للعراق من حيث ثقلها الإقليمي والدولي، مبينا أن العراق منفتح على الجميع ويقدم فرصا استثمارية في جميع المجالات ويتحرك مع الجميع من ثابت مصلحته الوطنية وحفظ سيادته.

 

 

 

 

 


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