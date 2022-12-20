عالم بجامعة القاهرة من متحدى الإعاقة ينجح فى الوصول للمسابقة العالمية للبرمجة

قال الدكتور محمد محمود أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، وأحد علماء الجامعة المقرر تكريمهم باحتفالية عيد العلم الـ 17 والتى تنطلق فعاليتها بعد قليل بمنى قبة الجامعة، أن إدراجه ضمن قائمة العلماء المكرمين يأتى نتيجة المشاركة فى تدريب طلاب الكلية على مدار 20 عاما حتى الوصول إلى المسابقة العالمية للبرمجة لطلبة الجامعات على مدار 15 عاما.

وأضاف التكريم الأول كان فى المسابقة العالمية حيث يحصل المدرب الذى يستطيع الوصول لها 50 سنة مشيرا إلى أن إجمالى الحاصلين على تكريم المسابقة العالمية حوالى 21 عالم منذ تدشين المسابقة عام 1970.

وتابع الدكتور أستاء بداية علاقتى بالمسابقة عندما كنت طالب فى الجامعة 2001 وكسبت المركز الأول على شمال أفريقيا والدول العربية آنذاك، وبداية من 2003 بدأ مشوار التدريبى بالجامعة حيث تم تغيينى معيد بالجامعة عام 2002، وبعد ذلك خصلت على الماجستير من جامعة القاهرة ودكتوراه من أستراليا وخلال تلك الفترة بدأت تدريب التدريس فى الجامعة وتم إعداد بوابة تدريبية لطلاب الكلية على مدار العام وتم المشاركة بالعديد من الفرق كل عام بداية من المسابقة المصرية ثم الأفريقية والعربية ثم العالمية.

وذكر أن كان فى بعض العوائق مثل اماكن لا يوجد بها سلالم مخصصة لذوى الإعاقة وكان بعض الأحيان يتم تدريب الطلاب بمنزلى حتى الوصول إلى المسابقة العالمية.