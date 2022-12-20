طقس الشرقية خريفى مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 24 والصغرى 13 درجة ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 42% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة بها بعض الغيوم جزئيا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 ٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.