طقس الخليج.. غائم فى الإمارات ومعتدل فى الكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

توقع المرطز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الكويت:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة