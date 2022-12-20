ضبط 94 طن أرز شعير بـ 3 مخازن و3 أطنان من المبيدات الزراعية غير مصرح بتداولها بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ والتي شهدتها عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير، بـ 3 مخازن، إضافة ضبط كميات من المبيدات الزراعية غير مصرح بتداولها، بأحد المخازن، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط ثلاثة مخازن أرز شعير، بها 94 طن و750 كجم أرز شعير، تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة؛ وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه الحملات جاءت فى إطار محاربة احتكار السلع وخاصة الأرز الشعير والأبيض وتنفيذا لقرارات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى هذا الشأن.

وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، تحت إشراف المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، و علام الشوادفى، مدير عام الرقابة، وضمت الحملة كلا من سامح البنا، وخالد البوهى، مفتشى الرقابة، ومحمد عبد القوى، المفتش بمباحث التموين.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمي للمديرية، كما تمكنت الحملات على الأسواق بمراكز مدن محافظة كفر الشيخ، من ضبط أحد المخازن وبه 3 طن مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها، وتم التحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة المختصة أيضا لمباشرة التحقيقات.