ضبط بدال تموينى بتهمة التعدى على سيدة فى مدينة بدر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ب الاعتداء على سيدة بالضرب وتحطيم هاتفها المحمول بأحد منافذ السلع التموينية بمنطقة بدر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر)، طرف ثانى: (بدال تموين بالمنفذ المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وتبين أنه أثناء صرف الطرف الأول التموين الخاص لأسرتها من المنفذ المشار إليه حدثت مشادة بينها وبين الطرف الثانى حول الكمية الخاصة بها وامتناعه عن صرف الكمية المطلوبة كاملة، مبرراً ذلك لعدم توافر عدد كاف من السلع المدعمة، وعلى إثر ذلك حدثت مشاده كلامية تطورت إلى تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول بالسب والشتم والضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.