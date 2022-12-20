صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الأثر المجتمعى لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

كتب مدحت وهبة

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأثر المجتمعى لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق "أنت أقوى من المخدرات"، مؤكدا أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة، وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها، وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين "شباب وفتيات"، وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "13023"، كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى كابتن محمد صلاح.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة مديا هب " media hub “ والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية ،والدكتور محمد سعد استاذ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالى عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي لوقاية الشباب من المخدرات، كما ساهمت في زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان لوقاية الشباب من المخدرات، كما ساهمت في زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان.

وتدور أحداث إعلان حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".