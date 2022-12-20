شركة الريف المصرى: الانتهاء من 74 كم من شبكة كهرباء الجهد المتوسط غرب المنيا

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن الانتهاء من إتمام 74 كيلو مترا من شبكة كهرباء الجهد المتوسط، بما يغطى مساحة أراضى تزيد على 40 ألف فدان من أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب غرب المنيا.

وأشارت الشركة فى بيان اليوم أن ما تم تنفيذه وإتمامه بالكامل يمثل أكثر من 70% من أعمال المرحلة الأولى، ضمن المراحل الأربعة الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.

ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع ال 1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا.

وأوضح عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة غرب غرب المنيا، ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتى بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب المئات من أبراج الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، ومضاعفة أعداد القوى العاملة بالموقع، ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد وقعت مؤخراً عقد اتفاق في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء للأراضى المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو ربط أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالشبكة القومية للكهرباء.

ووفق هذا التعاقد، يتم تنفيذ المرحلة الأولى من تغذية أراضى ال 1.5 مليون فدان بغرب المنيا على مساحة 285 ألف فدان، وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومى ويأتي في صالح المنتفعين، بينما تقوم "الريف المصرى الجديد" كذلك حالياً بالإعداد لتنفيذ باقى المراحل تباعاً، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضى المشروع.

يأتى هذا الاتفاق فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.