شاهد موهبة ندا هشام طالبة جامعية وإبداعها فى إلقاء الشعر الوطنى.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

برعت فى إلقاء الشعر بأنواعه وعشقت إلقاء الشعر الوطنى فهى تجذب كل من يستمع إليها بموهبتها، حيث تقول ندا هشام مصطفى خليل 21 سنة من مدينة ههيا محافظة الشرقية طالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر شرقية، إننى بدأت إلقاء الشعر بعدما اكتشفتنى والدتى وانا بالصف الأول الاعدادي في لتكون اكبر داعم لى.

وأضافت: ألقيت عددا من القصائد العامية وأعجبت بكتابات هشام الجخ وعبدالله حسن وعمرو حسن وأميرة البيلي و فارس قطريه، وكثيرا ما القى نفسى وأنا ألقى قصائد بالفصحى والقصائد الدينية مثل قصائد في مدح الرسول للشيخ عائض القرني وغيره.

وأشارت ندا إلى أن الإذاعة المدرسية هى التى أصقلت موهبتى وشاركت فى العديد من المسابقات منها مسابقات تابعة إلى وزاره الشباب والرياضة بصفتى عضو بها منذ 2014 وانا ضمن عشيرة المرشدات في الكشافة.

وقالت إنها متعددة المواهب فهى تلقى الشعر وتمارس الرياضه وتجيد الرسم وانتهت من عدد من الدورات منها دورة التنمية البشرية ودورة اداره الاعمال ودورة فى مستويين اسعافات اوليه الاول من نقابة الصيادلة والتاني من نقابة الأطباء.