اليوم السابع
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سوق على مهلك.. المرور تضبط 10 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:23 م
سوق على مهلك.. المرور تضبط 10 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة أرشيفية - رادار
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (57486) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (10938) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (421) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) دراجات نارية مخالفة و(29) مخالفة موقف عشوائى و(42) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 

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