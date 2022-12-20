اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير الكويت بالقاهرة: الأسبوع الكويتى بمصر يسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:18 ص
سفير الكويت بالقاهرة: الأسبوع الكويتى بمصر يسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن إقامة الدورة الثالثة عشر للأسبوع الكويتي في مصر تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشددا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات.

وشهدت القاهرة مساء أمس الاثنين انطلاق فعاليات الأسبوع الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر.

شارك في الافتتاح وزراء الصناعة والتموين والمالية والطيران المدني،إضافة إلى السفير غانم صقر الغانم ولفيف من الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين.

 


سفير الكويت

اسبوع الكويت

الكويت

قطاع الصناعة

قطاع النفط



الموضوعات المتعلقة

سفير الكويت بالقاهرة: شاركنا كتفا بكتف مع أشقائنا المصريين فى ملحمة النصر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:46 م

سفير الكويت: احتفالات مصر بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر تعكس قوة وصلابة جيشها

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:19 ص

سفير الكويت لـ"اليوم السابع": مصر والكويت ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية متجذرة.. غانم الغانم: وفد اقتصادى كويتى رفيع يزور القاهرة الأسبوع المقبل لبحث الفرص الواعدة.. ونحن على أبواب مرحلة جديدة بدولتنا.. فيديو

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:00 م

سفير الكويت لـ"اليوم السابع": وفد اقتصادى رفيع يزور القاهرة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:39 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة