سفير الكويت بالقاهرة: الأسبوع الكويتى بمصر يسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية

وشهدت القاهرة مساء أمس الاثنين انطلاق فعاليات الأسبوع الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر.

شارك في الافتتاح وزراء الصناعة والتموين والمالية والطيران المدني،إضافة إلى السفير غانم صقر الغانم ولفيف من الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين.