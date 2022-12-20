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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:02 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 20-12-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.64 للشراء و24.69 جنيه للبيع.
 
بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.69 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.69 جنيه للشراء.
 
24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.64 جنيه للشراء.
 
24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.68 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.64 جنيه للشراء.
 
24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.70 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.72 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

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