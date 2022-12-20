رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. إنفوجراف

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التى تكبدها الشعب العراقى الشقيق فى مواجهة القضاء على مشروع الإرهاب، مؤكدا على رفض مصر الكامل لأى تدخل في شئون العراق.

وجدد الرئيس السيسي خلال افتتاح قمة بغداد للتعاون والشراكة المنعقدة بالأردن على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتى تسهم بشكل ملموس فى ترسيخ ومفهوم الوطن الآمن.





مصر تُجدّد رفضها لأى تدخل فى شؤون العراق ونجدد التزامنا بمبادئ حسن الجوار

اجتماع بغداد فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون

نُثمّن جهود وتضحيات الشعب العراقى من أجل القضاء على مشروع الإرهاب

سنواصل دعم الأشقاء واجتماع بغداد يأتى تزامنا مع تحسن الأوضاع فى العراق

هناك رغبة صادقة فى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون

اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر وسنواصل تنفيذ المشروعات المشتركة