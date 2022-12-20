اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا: أى دعوة لوقف إطلاق النار من قبل روسيا "بلا مغزى"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 06:00 ص
رئيس وزراء بريطانيا: أى دعوة لوقف إطلاق النار من قبل روسيا "بلا مغزى" رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن أية دعوة أحادية الجانب لوقف إطلاق النار من قبل روسيا ستكون "بلا مغزى على الإطلاق في السياق الراهن".


وأضاف سوناك - في تصريحات خلال قمة قادة القوة الاستكشافية المشتركة المنعقدة في العاصمة اللاتفية ريجا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن "مثل هذه الدعوة من روسيا ستكون زائفة، وستُستخدم من قبل روسيا لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز جنودها".


وأكد سوناك أن "تصميمنا الجماعي واضح، نحن دعمنا وسنواصل دعم أوكرانيا. هذا أولا وقبل كل شيء لأن أمنهم من أمننا."


وتتألف القوة التي تقودها المملكة المتحدة من مجموعة من 10 دول في شمال أوروبا وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وايسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.


 


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