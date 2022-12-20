رئيس مياه الأقصر يناقش مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك فى إطار استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال 4 محاور رئيسية وهى (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى، الإنجازات التى حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الـ3 سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التى واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمى لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

أما بالنسبة لمجال تحسين الطاقة، والتى تمثل ثانى أكبر بند فى ميزانية الشركة، حيث قام مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بتقديم الدعم لشركة الأقصر من خلال تحسين معامل القدرة لتقليل الطاقة المستهلكة مما يساعد بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، والتى تعد أحد أهم التحديات التى يواجهها العالم فى الوقت الحالى، كما تم تأهيل 5 معامل بشركة الأقصر للحصول على شهادة الأيزو والتى تضمن بدورها جودة أعلى لإنتاج الشركة وزيادة ثقة العملاء فى جودة المياه.

وقال جون هندرسون، مدير مشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن مهمتنا لن تكتمل إلا بتكاتف كل مجهودات أفراد المجتمع وزيادة الوعى فى ترشيد استخدام المياه بشكل فعال، كما وجه فى الختام المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشكر لكافة العاملين بشركة الأقصر، حيث إنهم شركاء النجاح، كما أوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة على تقديم الدعم المستمر للوصول لأفضل النتائج المرجوة وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

رئيس شركة مياه الأقصر يلتقى بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية



مناقشة مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بالأقصر