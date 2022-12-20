رئيس مهرجان جنوب سيناء الدولي يكرم فرقة كنعان الفلسطينية

فعلى أنغام الأغاني التراثية الفلسطينية، ورقصات الدبكة الحماسية وعروض فلكلورية مختلفة تضرب المسارح الفنية بأرجلهم الواثقة الصامدة، اشعلت فرقة كنعان الفلسطينية حفل افتتاح النسخة الاولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي.

ففرقة كنعان للثقافة والفنون الاستعراضية تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية ممزوجة بعروض فلكلورية مميزة تظهر تاريخ دولة فلسطين وصمودها وتراثها المحبب، لتقديم عروض فلكلورية بروح فلسطينية خلال حفل إفتتاح المهرجان.

يذكر ان فرقة كنعان للثقافة والفنون التراثية، تأسيت عام 2007، لتنشيط العمل الثقافي والإجتماعي، وإعلاء اسم فلسطين للعالم أجمع بعروض فنية برقصات الدبكة الشعبية الشهيرة، والرقص التعبيري والفلكلوري.

لتحصل الفرقة الفلسطينية على المركز الأول في مسابقة إبداع الوطن العربي التابع لوزارة الشباب والرياضة المصرية لعام 2019، ويكون لها مشاركة وآثر ايجابي في عديد من المهرجانات المصرية والعربية