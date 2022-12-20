رئيس جامعة مدينة السادات يستقبل وفدا يابانيا لمناقشة سبل التعاون

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس جامعة مدينة السادات ، الوفد اليابانيّ الذي ضمَّ كلًّا من السيدة مايومي تيرانو، ضيفة عبر الإنترنت وخبيرة هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA ، وعضو اللجنة التنفيذية للشراكة التعليمية بين مصر واليابان (EJEP)، كممثلة لوزارة التعليم العالي الياباني في مصر، وتاولو فوكامي مدير مكتب أبحاث الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) بالقاهرة.

وقد رافق الوفد الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ الكيمياء الطبية، ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، ورئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم في مصر، وذلك في إطار سعي جامعة مدينة السادات لتعزيز الروابط بين مصر واليابان، وفتح مجالاتٍ علميةٍ وأكاديميةٍ وبحثيةٍ مختلفة.جاء ذلك بإشراف الدكتورة نشوة سليمان، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة مدينة السادات، ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية، وممثلي مكتب العلاقات الدولية بكليات ومعاهد الجامعة.

حضر اللقاء عمداء ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الصيدلة، والطب البيطري، والسياحة والفنادق، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية العام، والتربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق، والتجارة، ومعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ومعهد البحوث والدراسات البيئية.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد محمود جعفر ،رئيس الجامعة ، عن حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع الجانب الياباني؛ لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية المتميزة.

وعلى الصعيد الآخر أعرب أعضاء الوفد الياباني عن سعادتهم البالغة لزيارة جامعة مدينة السادات، تلك الجامعة الواعدة التي تشهد تطورات ملحوظة ومتسارعة في مجالات متعددة.

كان اللقاء مثمرًا، فقد طُرح فيه عددُ من المقترحات للتعاون المشترك، كمناقشة سبل توفير الدعم الياباني؛ لإنشاء المستشفى الجامعيّ، وتأسيس درجات علمية مشتركة، وإنشاء مركز اكتشاف وتطوير العقاقير وبخاصة العقاقير البحرية، والمساهمة في تأسيس المركز الياباني للعلاج الفيزيائي وإعادة تأهيل الإصابة بكلية التربية الرياضية، وبحث الاتجاهات المبتكرة في إنتاج الوقود الحيوي في الأراضي المستصلحة حديثًا باستخدام المياه المعالجة، مع اقتراح وجود دعم ياباني للمطبخ الياباني، والمتحف التعليمي بكلية السياحة والفنادق، وإنشاء مركز الروبوتات والذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات.