رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع بالأسواق والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عصام عزب، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة رنا جمال، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المُتابعة المُستمرة، لتداعيات الأزمة العالمية خاصة على أسعار السلع، وكذا الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ، بالأسعار المناسبة.

وشدد مدبولي على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.

وتطرق رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الرئيس، إلى عدد من الموضوعات التى يجب العمل على سرعة حلها، للاستفادة من حالة الزخم الايجابى الناجم عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث من المهم تسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، من أجل زيادة حركة الإنتاج، وبالتالى زيادة المعروض من السلع وتخفيض الأسعار.

من جانبه، أكد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة توافر السلع، وبسعر عادل، مؤكداً استعداد الغرف التجارية للبدء فوراً فى الإعداد لمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كافة المحافظات، مع التأكيد على الالتزام التام من جانب التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

فى ذات السياق، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على التنسيقات الجارية بشأن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، على غرار ما تم فى العام الماضى، وكذا أهمية البدء فى إعداد عدة ملايين من "كرتونة رمضان"، والتى تتضمن سلة من السلع الأساسية التى يتزايد استهلاكها فى الشهر الكريم.

من جهة أخرى، أكد وزير التموين أن الدولة تعمل على زيادة الإتاحة من خلال استمرارية الإنتاج دون انقطاع، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذا الغرض، مشددا على البدء الفورى فى تحديد أماكن المنافذ التى سوف تبيع السلع بأسعار تقل عن سعر السوق.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار إلزام الإعلان عن أسعار السلع، مع قيام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار المستهلك للسلع الأساسية والاستراتيجية، وكذا البدء الفورى فى إعداد منافذ بيع السلع بأسعار تقل عن السوق، ومعارض أهلاً رمضان، مع ضمان أن تغطى كافة مناطق الجمهورية، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.