رئيس الوزراء العراقى يصل إلى الأردن.. وولى العهد فى مقدمة مستقبليه

وكان في استقبال السوادني لدى وصوله اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين.

وجرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) - أن السوداني يرأس وفداً حكومياً رفيعاً للمشاركة في مؤتمر "قمة بغداد الثاني" للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن، حيث من المقرر أن يبحث خلال أعمال القمة العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

كما وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي يعقد بمنطقة البحر الميت.