دمج شركتى المكس والنصر للملاحات فى كيان واحد بالجمعية العمومية

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العمومية غير العادية، دمج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات في كيان واحد، بعد انفصالهما منذ نحو 20 عاما وذلك تطبيقا لقانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020، حيث ينص على زيادة راس مال الشركة او دمجها او تصفيتها .

كما قررت الجمعية العامة بحضور رئيس القابضة الكيماوية ومجلس الإدارة تشكيل لجان لتطبيق عملية الدمج من خلال دراسة كافة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في الشركتين، حيث أفادت القابضة ان قرار الدمج هو الأهم لتقوية المركز المالى للشركتين، لا سيما انهما كانا شركة واحدة من قبل .

وقررت الجمعية تفويض مجلس إدارة القابضة لإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للملاحات بعد إعادة شركة المكس لها مجددا.

وكشفت مناقشات الجمعية العامة، ان شركة المكس بدأت تتعرض لخسائر نتيجة تقلص مساحة الملاحات فيما بدأت شركة النصر في التعافى بعد تشغيل ملاحة سبيكة الفترة الماضية، فيما أبدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة من شركة المكس اعتراضهم على قرار الدمج .

وتركز القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، على عمليات تطوير شركة النصر للملاحات؛ لاستعادة مكانتها التصديرية مجددا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تراجع الصادرات من 3.5 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 إلى 2.7 مليون جنيه العام المالى 2020-2021.

وبحسب بيانات القابضة فإن مشروعات التطوير، تشمل مشروع إنشاء آبار جوفية إنتاجية بقيمة اجمالية 15.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء 8 آبار جوفية عميقة؛ للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تبلغ 215 ألف طن،وتم إجراء تجارب التشغيل لمدة 8 آلاف ساعة.

أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع عزل المحلول الملحى المركز نسبيا بقيمة 7.2 مليون جنيه، وهو المشروع الثانى داخل حوض منفصل حوض الترسيب رقم 9 بمساحة 390.5 ألف متر وطاقة إنتاجية متوقعة 60 ألف متر مكعب.

كما أشار التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع أحواض الصرف شرق حوض الترسيب رقم 5 وهو المشروع الثالث بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه ؛لتخزين المحاليل المرة الناتجة عن صرف أحواض الترسيب بمساحة 20,000 متر وبمساحة 14.6 ألف متر وبمساحة 10,000 متر، كاشفا أنه تم الانتهاء من مشروع تشغيل محطة تغذية أحواض الترسيب "سواقى الوادي" وهو الرابع، ومن المنتظر البدء فى إعادة تأهيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء بعد توقفها فى 17 يوليو 2019،وذلك بعد أن تم توقيع عقد استغلال الملاحة مع الشركة المصرية للتعدين ‏وإدارة واستغلال المناجم والملاحات فى 22 أبريل 2021، حيث تم استلام تصريح العمل وكارتة التشغيل فى 8 يوليو 2021 وهو المشروع الخامس.