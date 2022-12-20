دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب وإطلاق مشروعات إعادة الإعمار.. الرئيس: نرفض تماما أى تدخل فى شؤون العراق.. والقاهرة ستظل دائما عونا لبغداد.

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