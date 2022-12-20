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دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:48 م
دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب وإطلاق مشروعات إعادة الإعمار.. الرئيس: نرفض تماما أى تدخل فى شؤون العراق.. والقاهرة ستظل دائما عونا لبغداد.
 
 
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