حياة كريمة في المنيا.. وحدات صحية وخطوط مياه ومدارس جديدة بأبو قرقاص.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

حياة كريمة تغير واقع القرى بمحافظة المنيا، من خلال المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض تلك القرى والعمل المتواصل ليل نهار لإنجاز تلك المشروعات فى 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز شمالا وجنوبا.

وبين تلك المراكز مركز ابوقرقاص الذى يشهد طفرة كبيرة وعدد كبير من المشروعات المتنوعة بين الوحدات الصحية والمدارس ومد خطوط المياه والمجمعات الزراعية، وغيرها من المشروعات التى تعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومن بين تلك القرى قرية ابوقرقاص البلد التابعة لمركز ابوقرقاص

قال ابراهيم نادى احد الاهالى ان قرية ابوقرقاص البلد والقرى التابعة لها تشهد طفرة كبيرة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية، والتى ستوفر لنا كافة الخدمات سواء الصحية او الزراعية وغيرها من الخدمات مثل إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرية أبو قرقاص البلد وقرية منهرى وقرىة الكرم وانشاء الوحدة الصحية بقرية منشأة دعبس.

واضاف ابراهيم ان مشروعات حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لا تتوقف ابدا فهناك ايضا مشروع مد خطوط الانحدار وانشاء محطة الصرف الصحي وانشاء الغرف المنزلية بقرية أبو قرقاص البلد وقربة منهرى وقربة الكرم وقرية منشأة دعبس ومنشأة زعفرانه وزعفرانه البلد والسنبلاوين.

فيما قال عبد الهادى جابر احد الأهالى ان مشروعات حياة كريمة توفر لنا الخدمة الزراعية التى كنا فى حاجة كبيرة لها فقد كنا نضطر إلى التوجه إلى القرى المجاورة وهذا كان يحمل على عاتقنا مجهود جسدى ومالى بالاضافة إلى أضاعت الوقت فى الذهاب والعودة لذلك فإن مشروع انشاء المجمع الزراعي بالجمعية الزراعية بقرية أبو قرقاص البلد يعد أحد اهم المشروعات التى كنا فى حاجة ماسه إليه.

واستطرد قائلا حياة كريمة غيرت حياتنا حقا إلى الأفضل ومن بين المشروعات ايضا مشروع مجمع المصالح بقرية أبو قرقاص البلد وغيره من المشروعات الخدمية الهامة والتى يأتى فى مقدمتها المدارس حيث تشهد قرى الوحدة المحلية بابوقرقاص البلد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد بقرية أبو قرقاص البلد ومدرسة منهرى الابتدائيه ومدرسة الشهيد علاء شحاته بقرية الكرم، وإحلال وتجديد مدرسة منهرى الإعدادية.

فيما لفت ابراهيم صالح احد الأهالى ان المشروعات فى مبادرة حياة كريمة متعدده ومتنوعه وتكامليه ومنها ايضا تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية أبو قرقاص البلد، و زرع أعمدة الإنارة وشد الاسلاك وعمل فورم ودهانات لاعمدة الاناره بجميع القرى بدائرة الوحدة، وكذلك مشروع مد خطوط المياه للمناطق المحرومه وتغيير المواسير الاسبيستوس لجميع القرى بدائرة الوحدة الى جانب مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة زعفرانه وزعفرانه البلد وإحلال وتجديد كوبري القلع على ترعة حافظ الشرقيه بقرية أبو قرقاص البلد .

وأكد ابراهيم ان المشروعات داخل المبادرة لا تتوقف ومنها إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية منشأة دعبس، وجميعها مشروعات خدمية وتحسن الخدمة التى ظلت لسنوات مطلبا هاما للاهالى دون تنفيذ لكن مع حياة كريمة اصبحت واقعا.

بينما شدد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمتابعة المستمرة والدوريه لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للتنمية بقري مركز ابوقرقاص بالوحدة المحلية أبو قرقاص البلد والوقوف على آخر التطورات للمشروعات وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 192قرية و757 تابع لها فى 5مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، بتكلفة اجمالية حوالى 23مليار جنيه.



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص



مشروعات حياة كريمة بأبو قرقاص