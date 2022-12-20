حياة كريمة.. تسليم 49 مدرسة جديدة بتكلفة 328 مليون جنيه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نجحت محافظة سوهاج فى الانتهاء من إنشاء وتسليم 49 مدرسة جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 328 مليون جنيه، وبلغ إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية 214 مدرسة وفرت 2920 فصلا دراسيا، بتكلفة بلغت مليار و148 مليون جنيه.

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم الانتهاء منها وتسليمها بمختلف مدن وقرى المحافظة، خلال العام الجاري 2022 بلغ 49 مدرسة منها 35 مدرسة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووفرت تلك المدارس 658 فصل دراسي، بتكلفة بلغت 328 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتقليل كثافة الطلاب بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

فيما أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2022 شهد تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا بتكلفة 45 مليون جنيه وتسليم 9 مدارس أيضا بمركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه، كما تم تسليم 6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه، و5 مدارس بمركز دار السلام بتكلفة 23 مليون جنيه، و4 مدارس بمركز سوهاج، بتكلفة 21 مليون جنيه، وكذا تسليم 4 مدارس بمركز طما، بتكلفة 62 مليون جنيه، وتم تسليم 3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز المراغة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتسليم مدرستين بمركز أخميم، بتكلفة 40 مليون جنيه، وعدد مدرستين بمركز ساقلتة، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتسليم مدرستين بمركز جهينة بتكلفة 12 مليون جنيه .



مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (1)



مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (2)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (1)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (2)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (3)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (4)