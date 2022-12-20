جولات تفقدية للمسئولين بأسوان للاطمئنان على توافر السلع الأساسية

أسوان- صلاح المسن

جهود متواصلة ومكثفة تبذلها أجهزة الدولة لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين.

وهناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية، واتخاذ الإجراءات الحازمة مع المخالفين والتنسيق مع الغرف التجارية للمواجهة الحازمة لجشع بعض التجار وتلاعبهم فى الأسعار.

كما تم تشكيل لجان مشتركة بمحافظة أسوان، من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والحد من الإحتكار لبعض السلع.

كما تكثف الأجهزة التنفيذية، المتابعة الميدانية بالأسواق بأنحاء محافظة أسوان، للوقوف على مدى الإلتزام بإعلان الأسعار وثباتها بصورة واضحة على السلع ، وبما يتناسب مع الظروف المعيشية للأهالى ، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من خلال غلق المنافذ والمحال المخالفة .

في نفس السياق، قام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام لمحافظة أسوان بتفقد الأسواق بمدينة أبو سمبل السياحية، جنوب محافظة أسوان، حيث قام السكرتير العام لمحافظة أسوان بتفقد المجمع الإستهلاكى لشركة المصرية والمخازن التابعة لوزارة التموين للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية بكميات كبيرة .

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة أسوان، عدد من المحال والسوبر ماركت بمدينة أبو سمبل.

من ناحية أخري، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير التموين ومحافظ أسوان بتشديد الرقابة على الأسواق فقد قامت أجهزة مديرية التموين بأسوان على مدار 48 ساعة بتحرير 379 مخالفة منها ١٧٩ ضد مخابز بلدية ، و ١٥٠ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب تحرير ٩ محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر ، وكذا تحرير ٦ محاضر لسلع منتهية الصلاحية ، و ٣ محاضر لتجميع سكر تموينى بكمية ٢٧ طن ، علاوة على تحرير ٢٥ محضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، و ٧ محاضر لتجميع مواد بترولية .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوتن، بأن هناك تكليفات من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمرور الدوري ، والتعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه في أسعارها ، وكذا من يقوم بإحتكارها

موجهاً لإصدار قرارات إغلاق وتشميع 2 محل بالسوق السياحى القديم ، بجانب سحب رخص ل 2 نشاط بميدان المحطة ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بواسطة جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار ، وأيضاً عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين ، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، وشدد محافظ أسوان بأنه سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة السلع التى تعرضها ، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين بأسعار مخفضة حيث سيتم التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بكل حزم .

وكلف محافظ أسوان،، مسئولى الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بكافة المراكز والمدن ، وهو الذى يتزامن مع توفير السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بكميات كافية تغطى إحتياجات المواطنين ، وخاصة داخل 33 مجمع إستهلاكى تم طرح 425 طن من الأرز فيهم بسعر 14.5 جنيه ، علاوة على السلع الأساسية والغذائية الأخرى ، فضلاً عن ضخ 865 طن من الأرز للمقررات التموينية بسعر 12.5 جنيه ، وهو الذى تزامن مع طرح 65 طن من الأرز بالمحلات التجارية والسوبر ماركت بإشراف من مديرية التموين .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تأمين إحتياجات المركبات والمواطنين من المواد البترولية داخل 73 محطة وقود موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة مما ساهم فى القضاء على أى إختناقات بشكل إستباقى .

كما أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد إنتهاء المهلة المقررة، بجانب توجيه كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفائها ، والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق ، وخاصة السلع الإستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين .

وأضاف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بأنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين ، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع " لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرفة التجارية ، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع ، وإحتكارها بطرق غير مشروعة ، وخاصة في ظل الرقابة التموينية المشددة التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية للتصدى للمخالفين ، وتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المواطنين بتوافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بالأسعار المناسبة .

في نفس السياق كان قد أعطي الدكتور على مصيلحى وزير التموين، تعليماته بتسليم الشركة المصرية بأسوان كميات من الأرز التموينى والحر بإجمالى 1290 طن منها 865 طن أرز تموينى يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو ، بجانب 425 طن أرز حر يتم بيعه بفروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بسعر 14.5 جنيه للكيلو ، وجارى بالتوازى شحن كميات إضافية .



الاسواق بمدينة أبوسمبل



الاسواق بمدينة أبوسمبل



الاسواق بمدينة أبوسمبل



المتابعة الميدانية



المتابعة الميدانية



متابعة الاسواق