جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023، كما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وقالت إن امتحان الشهادة الإعدادية سيبدأ الثلاثاء 17 يناير المقبل وتتنهى الأربعاء 25 يناير المقبل.

وقال حمدي السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية واللغة الألمانية والأربعاء 18 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والسبت 21 يناير امتحان مادتى الهندسة والتربية الدينية، والأحد 22 يناير امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين 23 يناير مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنيه، والثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والأربعاء 25 يناير امتحان مادة العلوم.

وكان المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد عقد اجتماعا بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، مع أعضاء كنترول الشهادة الاعدادية، وأعضاء لجنة النظام والمراقبة، ومديرى إدارات الإحصاء ، والتعليم الاعدادى، وشؤون الطلبة، والأمن، ورؤساء أقسام الإحصاء، والتعليم الاعدادى، بالإدارات التعليمية التسع.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على التنبيه على المدارس بسرعة استيفاء إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية حيث أن آخر يوم لتسجيل الطلاب هو 22/ 12/ 2022، والتأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على الموقع الإلكترونى، وأن تكون الصور الشخصيه للطالب صالحة للطباعة، وأن تتم مراجعة البيانات داخل المدرسة أولا، ثم يقوم الكنترول بمراجعة البيانات مرة أخرى وأخيرة، ويتم تصنيف المدارس وفقاً لدقة البيانات المرسلة، ولفت أنه سوف يتم محاسبة المدارس التى لم تقوم بتدقيق بياناتها قبل، وأكد على الحضور أن تكون الصورة الشخصية للطالب مطابقة للمواصفات التي يتم رفعها بالاستمارة علما أنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم .

وقال وكيل الوزارة، إن المديرية تقسم فى أعمال امتحانات الشهاده الاعداديه إلى ثلاثة قطاعات ، قطاع شمال، العدوة، مغاغة، بنى مزار، وقطاع وسط، مطاى، سمالوط، المنيا، قطاع جنوب أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس .

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام 394066 طالبا وطالبة، فى 410 لجان امتحانية.