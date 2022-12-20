جامعة القاهرة تحتفل اليوم بعيد العلم بأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة، اليوم، ضمن احتفالها بعيد العلم السابع عشر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفلًا فنيًا بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤى وريهام عبد الحكيم، وبقيادة المايسترو نادر عباسي ، والذى يقدم فيها مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتى تتسم بالأداء المتميز والذوق الراقي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترعى وتحتضن الأوركسترا الرائع وتتوقع أداء يبهر الجماهير بمقطوعات موسيقية تجمع بين روح الشرق والهارمونى العالمى فى منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفنى نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

ويتضمن الحفل الفني، الذى سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان "سيمفونية عبد الوهاب"، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولى الصبر، يا مسافر وحدك، يادى النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.