اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تحتفل اليوم بعيد العلم بأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:05 ص
جامعة القاهرة تحتفل اليوم بعيد العلم بأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى المايسترو نادر عباسى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم جامعة القاهرة، اليوم، ضمن احتفالها بعيد العلم السابع عشر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفلًا فنيًا بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤى وريهام عبد الحكيم، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، والذى يقدم فيها مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتى تتسم بالأداء المتميز والذوق الراقي.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترعى وتحتضن الأوركسترا الرائع وتتوقع أداء يبهر الجماهير بمقطوعات موسيقية تجمع بين روح الشرق والهارمونى العالمى فى منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفنى نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.
 
ويتضمن الحفل الفني، الذى سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان "سيمفونية عبد الوهاب"، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولى الصبر، يا مسافر وحدك، يادى النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم اليوم، احتفالية عيد العلم السابع عشر، والتى سيتم خلالها تكريم 140 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها فى مختلف المجالات العلمية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

عيد العلم

اخبار مصرية

نادر العباسى



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم السابع عشر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:26 ص

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 14 ديسمبر 1964.. فى عيد العلم العاشر.. عبدالناصر يمنح الأوسمة والنياشين إلى العلماء والأدباء والفنانين ثم حملة الدكتوراه وأوائل الطلبة بينهم أجانب بالأزهر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:00 ص

جامعة الأقصر تكرم 163 من هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب فى عيد العلم

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:14 م

جامعة القاهرة تكرم 6 فرق من الفائزين بالمسابقات الدولية فى حفل عيد العلم

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة