توفير 145 فرصة عمل من خلال 5 شركات لخريجى التعليم الفنى بالغربية

فريق المحافظات

نظمت وحدة الانتقال لسوق العمل، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيفى لتشغيل خريجى المحافظة من التعليم الفنى، بكبرى الشركات طبقا لقانون العمل المصرى، بحضور 145 باحث عن عمل، تحت رعاية ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتوجيهات فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وإشراف فريد كمال، مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني، وبالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم التشغيل الألمانى GIZ المرحلة الثالثة.

كما تم حصول الباحثين على جلسة توعية وظيفية، وتم شرح كيفية عمل السيرة الذاتية، وعمل المقابلة الشخصية الناجحة، وقانون العمل وخلافه.

وأشاد أهالى قرية كفر حشاد مركز كفر الزيات بجدية البحث عن العمل اللائق من خلال هذا اليوم وقد حصلوا على فرص مناسبة لتصبح قرية كفر حشاد قرية بلا بطالة.

وتم توفير ما يقرب 145 فرصة عمل من خلال 5 من كبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة، وتم توظيف 89 خريج من التعليم الفنى بقرية كفر حشاد والقرى المجاورة.