تكريم أئمة الجزائر من خريجى الدورة الدولية الثامنة بأكاديمية الأوقاف غدا

كتب على عبد الرحمن

تكرم أكاديمية الأوقاف الدولية، التابعة لوزارة الأوقاف، غدا الأربعاء، خريجي الدورة الدولية الثامنة من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، بمسجد النور بالعباسية، ضمن الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف الدولية في إعداد وتدريب الأئمة والواعظات داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر حضور ومشاركة كل من : "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية علي حسن رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط"

ويضم وفد أئمة دولة الجزائر 19 عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وهم:

1. الشيخ/ فارس المانع وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

2. الشيخ/ هشام بوناب وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

3. الشيخ/ مخدوم بن زيان وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف

4. الشيخ/ محمد الأمين الحسني وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

5. الشيخ/ رضوان تليلي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

6. الشيخ/ محمد بن زيطة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

7. الشيخ/ عبد السلام حاذقي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

8. الشيخ/ عبيدة بن عمرة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

9. الشيخ/ سفيان بو مزواد وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

10. الشيخ/ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

11. الأستاذ/ مراد مساوي مفتش إدارة أملاك وقفية

12. الأستاذ/ خالد قراين مفتش إدارة أملاك وقفية

13. الشيخ/ عبد الرحمن مهيدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

14. الشيخ/ سيدي محمد زكري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

15. الشيخ/ العيد بن بداري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

16. الشيخ/ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

17. الشيخ/ مصطفى راشدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

18. الشيخ/ عبد القادر مولاي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

19. الشيخ/ دحماني حمادي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف