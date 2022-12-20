اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:37 ص
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تعليمات للطلاب من قطاع المعاهد الأزهرية للالتزام خلال الامتحانات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص
تعليمات للطلاب من قطاع المعاهد الأزهرية للالتزام خلال الامتحانات قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول والذى ينطلق 24 ديسمبر الجارى، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الجداول الكاملة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل للعام الدراسى الحالى.
 
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الخاصة بالتلاميذ والطلاب لامتحانات النقل والشهادات:
 
1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.
 
2- التنبيه على الطالب بالإجابة بالقلم ذي الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.
 
3- على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.
 
4- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.
 
5- عدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة ، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.
 
6- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة ، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين ، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التى لم يوقع فيها .
 
 

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