تعرف على تفاصيل مشروع الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أطلقت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية، وذلك استمرارًا لسعى المكتبة للحفاظ على التراث الحضارى للأجيال القادمة رقميًا.

ويحتوى الأرشيف على أكثر من 2300 طابعًا بريديًا من عام 1866 حتى الوقت الحاضر مصنفة إلى أنواع مختلفة، مثل طوابع البريد العادى، والبريد الحكومى، والبريد الجوى، والبريد المستعجل، والطوابع التذكارية، بالإضافة إلى مجموعة من البطاقات التذكارية التى صدرت لتخليد أحداث هامة، والعديد من المناسبات الرياضية والوطنية المختلفة.

ويعد الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية موردًا غنيًا وسهلًا فى الاستخدام للمؤرخين، وهواة جمع الطوابع، والجمهور بشكل عام.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافى يضم، المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء، قسم التبادل والأرشيف، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت؛ وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى، متحف الآثار، متحف المخطوطات، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، القبة سماوية، قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم.

قاعة البانوراما الحضارية، وهى عرض تفاعلى قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم. حصلت "البانوراما الحضارية" على براءة الاختراع، كما نالت العديد من الجوائز. وهى تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات؛ حيث يقوم مقدم العرض بالنقر على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من التفصيل. إنه عرض جذاب ومفيد؛ حيث يستعرض التراث المصرى منذ 5000 عام حتى يومنا هذا، بالاعتماد على الوسائط المتعددة. كما يلقى الضوء على التراث المصرى القديم والتراث القبطى والإسلامى ويعرض نماذج لكلٍّ منها.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.