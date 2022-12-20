اليوم السابع
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:52 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 5974 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.

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