تحريات المباحث تكشف أسباب اندلاع حريق بشقة سكنية فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اندلع بشقة سكنية، بشارع الإمام الغزالي في إمبابة، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، وأكد عدم اشتباهه في اندلاع الحريق جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بمنطقة إمبابة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لبيان تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويتسبب الماس الكهربائي في العديد من الحرائق، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية