تبدأ 14 يناير.. الجيزة تعلن جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدء من 14 حتى 26 يناير 2023، على أن تشمل الامتحانات الورقية على 85٪ اختيار من متعدد و15٪ للأسئلة المقالية، ويومي 2 و3 يناير امتحانات خارج المجموع، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 - 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام وطبقا الكتاب الدوري رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات للامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهت خطاباً إلى المديريات التعليمية بضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.



جدول الامتحانات



جدول امتحان الصف الأول الثانوى