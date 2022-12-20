بنك إنجلترا يكشف الشكل الجديد للإسترلينى بصورة الملك تشارلز

كتبت رباب فتحى

كشف بنك إنجلترا النقاب عن الشكل الجديد للأوراق النقدية للجنيه الاسترليني والتي ستظهر عليها صورة ملك المملكة المتحدة الجديد تشارلز، وفقا لموقع "بى بى سى".

وستكون الصورة هي التغيير الوحيد للتصاميم الحالية للأوراق من فئة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً. وسيبدأ التداول بها اعتباراً من منتصف عام 2024.

وستعرض الأوراق الجديدة صورة الملك في الجهة الأمامية وفي نافذة الأمان الشفافة.

وستظل الأوراق الحالية مقبولة في المتاجر بعد أن توزع الأوراق الجديدة.

وكانت الملكة إليزابيث هي الملكة الأولى والوحيدة التي ظهرت على الأوراق النقدية المتداولة لبنك إنجلترا، اعتباراً من العام 1960. ولا تصور الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية الملك.

وفي الوقت الحالي، يتم التداول بحوالي 4.5 مليار ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالى 80 مليار جنيه إسترليني.

وقال بنك إنجلترا إنه وفقاً لتوجيهات الأسرة الملكية، ستتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة لاستبدال الأوراق النقدية البالية أو لتلبية الطلب المتزايد فقط، من أجل تقليل التأثير البيئي والمالي للتغيير.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه "فخور" بـ "اللحظة المهمة" التي يحملها التصميم الجديد.

وتم إطلاق عملة معدنية من فئة خمسين بنساً وتحمل صورة الملك تشارلز الثالث، عبر مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد وأصبحت قيد التداول.

ويتم توزيع ما يقدر بنحو 4.9 مليون من العملات المعدنية الجديدة على مكاتب البريد، وهو حوالي نصف العدد الإجمالي المخصص للتداول، ليتم إعطاؤها للعملاء.