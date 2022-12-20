المحكمة العليا الأمريكية تقضى بالإبقاء على إجراء فرضه ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه كان من المفترض أن يتوقف العمل بدءا من الغد بالإجراء المسمى (تايتل 42)، والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا لمنع دخول ملايين المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم طالبو اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد فعلت هذا الإجراء الصحي في عام 2020 لتطرد على الفور المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرية وحرمانهم من الحق بأن يطعنوا أمام القضاء بقرار ترحيلهم وكذلك أيضا من الحق بإعادتهم تلقائيا إلى بلدهم الأم.