اليوم السابع
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الكنيسة الكلدانية فى مصر تشارك فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بزراعة 300 شجرة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:35 م
الكنيسة الكلدانية فى مصر تشارك فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بزراعة 300 شجرة زراعة الأشجار
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت صباح اليوم، الكنيسة الكلدانية فى مصر  بمصر الجديدة، فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، بزراعة 300 شجرة مثمرة، فى شوارع حى النزهة، بمحيط كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما.

وتطوع عدد من أبناء الكنيسة، بمختلف الأعمار، وذلك بدعم من سيادة الخورأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

وجاء ذلك بحضور السيدة الدكتورة لبنى نور الدين، القائم بأعمال رئيس حي، وممثلين عن حملة "اتحضر للأخضر"، حيث تمت زراعة 300 شجرة مثمرة، لتصبح فيما بعد مصدر خير للجميع، وهي ممتدة من الكلية الحربية، وحتى ميدان تريومف، وغيرها من شوارع النزهة وفريد سميكة وعثمان إبن عفان وعبدالعزيز فهمى.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، تأتى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعى البيئى، خاصةً الشباب، حتى يتمكنوا من الحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.  

وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

وفى سياق متصل، احتفل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة، بمشاركة الأب إرميا عياد، راعى الكنيسة.

وفي كلمته الروحية، أكد الأنبا توما أن الله يختار البار فى عينيه وليس حسب رؤية البشر، فكما رأينا أن الله يختار زكريا وأليصابات، اللذان كانا كلاهما بارين أمام الله لميلاد السابق. اليوم نراه يختار فتاة بسيطة، لتكون أمًا لرب المجد.
 
وأضاف راعي الإيبارشية قائلًا: وفى بشارة العذراء دعوة، لمعيشة مشيئة الله كما عاشتها العذراء "أنا أمة للرب فليكن لى حسب قولك"، مشيرًا إلى أنها دعوة للفرح. فها هو الملاك يحييها تحية الفرح "السلام لك (افرحي) يا ممتلئة نعمة".
 
وفي الختام، دعا الأب المطران أن يكون وقت استعدادنا للميلاد، وقت فرح لكوننا مسيحيين، نعيش إرادة الله دائمًا.
 
جانب من زراعة الأشجار
جانب من زراعة الأشجار

 

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

 

مبادرة زراعة الأشجار
مبادرة زراعة الأشجار

 


الكنيسه الكلدانيه

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