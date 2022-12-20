اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكشف والعلاج مجانا.. حياة كريمة تطلق اليوم قافلة طبية فى البدرشين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:00 ص
الكشف والعلاج مجانا.. حياة كريمة تطلق اليوم قافلة طبية فى البدرشين قافلة طبية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.
 
 
وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

حياة كريمة

قافلة طبية

قوافل طبية

قرى حياة كريمة

مدينة 6 أكتوبر

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

فرحة الصيادين بالفارسية في الأقصر عقب تسلمهم مراكب صيد ضمن حياة كريمة.. فيديو وصور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:09 م

وزير التنمية المحلية: "حياة كريمة" تحسن حياة أهالينا في الريف وتجعلها أفضل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:04 م

الصحة تطلق اليوم 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:05 م

محافظة أسوان: إنهاء مشروع تطوير مدرسة 7 قبلى بنسبة 100% ضمن حياة كريمة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:54 ص

حياة كريمة بدمياط: لدينا 36 ألف متطوع يتابعون المشروعات أولا بأول

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:00 ص

وزارة الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:00 ص

"حياة كريمة" توفر 10 آلاف فرصة عمل بمشروعات المبادرة الرئاسية فى المنوفية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص

"حياة كريمة" تساهم فى تحقيق 10 أهداف للتنمية المستدامة بالريف.. تعرف عليها

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص

الانتهاء من 239 مشروعا.. "حياة كريمة" تضيء أسوان.. (فيديو)

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة