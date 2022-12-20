الكشف والعلاج مجانا.. حياة كريمة تطلق اليوم قافلة طبية فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

تطلق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، قافلة طبية مجانية، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.