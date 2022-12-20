القبض على متهمين بتزوير تأشيرات وتذاكر السفر إلى الخارج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما ب تزوير واصطناع التأشيرات وتذاكر السفر للخارج واستخدامها فى شراء العملة الأجنبية من البنوك بالسعر الرسمى وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات والهيئات الحكومية بالبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتهام (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) بتزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها واستخدامها فى شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمى المُعلن على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (صورة جواز سفر "الخاص به" - "تأشيرة زيارة لإحدى الدول - تذكرة حجز طيران" مزورتين).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) باصطناع تلك المستندات وتعديل بيانات التذاكر والتأشيرات مستغلاً فى ذلك خبرته من العمل فى المجال السياحى، حيث أرشد عنه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب") بفحصهمــا تبيـن أنهما يحويان (صور المسـتندات المضبوطة - البرامج المستخدمة فى عملية التزوير - محادثات ورسائل نصية وصوتية تؤكد نشاطهما الإجرامى ).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.