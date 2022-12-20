الصين: العثور على لوح حجرى يرجع تاريخه إلى عام 1693

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الصينية العثور على لوح حجري يرجع تاريخه إلى عام 1693 إبان عهد أسرة تشينغ الامبراطورية (1644-1911)، في محافظة دامينغ بمقاطعة خبي بشمالي الصين.

وأفادت السلطات في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - بأتم اكتشاف اللوح الحجري في قرية جيندونغ ويبلغ ارتفاعه 1.4 متر وعرضه 0.61 متر وسمكه 0.14 متر، وصنع هذا اللوح من الحجر الأزرق وعليه ما إجماليه 307 رموز صينية.

وأضافت أنه سجل النقش على الحجر عملية بناء معبد ملك الطب في المحافظة في عهد الإمبراطور كانغشي، ووصف المناسبات الكبرى لفعاليات المعبد والقصص الإنسانية في ذلك الوقت، وبعد الانتهاء من بناء المعبد، تم تنظيم اجتماع لخبراء الطب المحليين هنا يوم 28 أبريل في معظم سنوات أسرة تشينغ، حيث قدم جميع أنواع الموهوبين عروضا واستمرت الموسيقى الصوتية لمدة أكثر من عشرة أيام.

وفي سياق متصل قالت مديرية مقاطعة فوجيان للثقافة والسياحة الصينية إنه تم اكتشاف موقع أثري يرجع تاريخه إلى فترة العصر الحجري القديم بالقرب من نهر مولانشي في بوتيان في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، مضيفة أن هذا الاكتشاف يظهر أن المنطقة بدأت تشهد أنشطة بشرية قبل 20 ألف سنة على الأقل.

وأفاد رئيس فريق التنقيب الأثري بان شيويه تشون، الذي يعمل على استكشاف حوض نهر مولانشي، أن فريقه عثر على 26 موقعا تعود لفترة ما قبل التاريخ أثناء أعمال التنقيب والدراسة التي دامت قرابة سنة، من بينها موقع يعود إلى العصر الحجري القديم و7 مواقع تعود إلى العصر الحجري الحديث، بجانب 18 موقعا من العصر البرونزي، وتم العثور على مئات من العينات وحوالي 100 قطعة كاملة أو قابلة للاستعادة.