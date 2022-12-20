الصحة: علاج أورام الكبد بالمجان بوحدات "الكشف المبكر عن السرطان"

كتب وليد عبد السلام

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من المبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام هو علاج ومتابعة المصابين بأورام الكبد مع توفير العلاج مجانا .

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الرازق أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، فى وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.

وتابع، أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ويتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وتشمل وحدات صرف الادوية كل من :-

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العينى، مستشفى أحمد ماهر التعليمى، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) فى محافظة القاهرة.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) فى محافظة الدقهلية

- (مستشفى الزقازيق التعليمي) فى محافظة الشرقية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية) فى محافظة الإسكندرية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية) فى محافظة المنوفية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي) فى محافظة الغربية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بنى سويف) فى محافظة بنى سويف

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا) فى محافظة المنيا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الفيوم العام) فى محافظة الفيوم

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا) فى محافظة قنا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج) فى محافظة سوهاج

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحى الجامعي) فى محافظة أسيوط