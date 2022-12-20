الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ457 ألفا و758 مواطنا بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية

كتب: وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبى لـ457 ألفا و785 مواطنا، فى الفترة من يناير وحتى شهر ديسمبر 2022، وذلك من خلال المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، وذلك بكافة تخصصات العيون، والتى تضم (شبكية، قرنية، مياة بيضاء، مياء زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية)، وقد استقبل القسم الداخلى للمعهد 7 ألاف و903 حالة.

وتابع أنه تم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي، بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ570 حالة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إجراء 13 ألف و263 عملية جراحية، بمعدل من 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).

ولفت إلى أن عيادتي (الباطنة والأسنان) استقبلت 19 آلاف و165 مواطنا، وذلك لتوقيع الفحص الطبي، كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية، علاوة على سحب ما يقرب من 57 ألف و803 عينات، وتحليلها بمعامل المعهد، بينما تردد على قسم الاستقبال 9 ألاف و87 مواطن.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما يوفر عيادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبى والعلاجى بالمجان ، مشيرًا أن المعهد له دور بحثى وتعليمى من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمى مدير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، إن المعهد يضم أول مركز متخصص لعيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات الفحص الطبى والعمليات الجراحية، حيث يضم كاميرا «Ret cam» المتخصصة في تصوير شبكية العين، وتصوير شبكية عيون الأطفال بالصبغة، منذ اليوم الأول للولادة، كما يضم 10 عيادات، و3 غرف عمليات مجهزة، والتي استقبلت 50 ألفا و564 طفلًا، خلال العام.