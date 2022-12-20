الصحة: أكثر من 90% من أطفال العالم يتنفسون هواء ساماً

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 90% من الأطفال يتنفسون هواء ساما وطالبت بالحفاظ علي صحة البيئة للوقاية من الأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعي يتسبب في وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن تغيرالمناخ يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتسبب في زيادة فرص انتشار البعوض، وبالتالي إصابة نحو 4.7 مليون شخص بالأمراض التي ينقلها مثل الملاريا، وحمى الضنك بحلول عام 2070.

وأوضحت الوزارة، أن النفايات البلاستيكية المنتشرة في أعماق المحيط وأعلى قمم الجبال تؤثر على سلاسل الغذاء، موضحة أن تغير المناخ يزيد من وتيرة خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف، والذى سيكون له تأثير كبير على الزراعة العالمية، وإنتاج الغذاء، وبالتالى يؤدى إلى سوء التغذية.

ولفتت إلى تأثير تغير المناخ على إمكانية الوصول الآمن لمياه الشرب النظيفة، سواء بسبب الجفاف أو التلوث الناجم عن العواصف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، منوهًة إلى أن حوالى 2 مليار شخص حاليًا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن كثرة الوفيات الناجمة كل عام بسبب الأمراض المعوية الناتجة عن المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي.

وأكدت، تأثير استخدام التبغ على التغيرات المناخية، والذى ينجم عنه وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، حيث يتم قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليون سيجارة.