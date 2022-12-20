الصادرات الزراعية على رأس محاور مؤتمر الحوار الوطنى لحزب "حماة الوطن" بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور أيمن شيلابي أستاذ الزراعة بجامعة الفيوم، أن الحوار الوطني، وضع محورا هاما خلال جلسة أمس، والخاصة بقطاع الزراعة والناتج المحلي من السلع، مؤكدا أن الصادرات الزراعية المصرية، تمثل 5 ملايين طن ومصر تحتل المراكز الأولى في بعض المحاصيل، وأهمها الموالح وبعض الفاكهة والنباتات العطرية.



وأشار شيلابي أن الفيوم من المحافظات التي يعتبر عمودها الفقري الزراعة والاهتمام بها يصل إلى الاكتفاء الذاتي، وهناك محاصيل حققنا منها اكتفاء ذاتي، ومن ضمنها الخضروات، وننتج منها 25 مليون طن، وننتج من الفواكه والأرز 7 ملايين طن والبصل 4 ملايين طن والقصب 6 ملايين طن وبالتالي يحصل قطاع الزراعة علي اهتمام كبير من الدولة.



جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبري بنادي قارون بالفيوم؛ انطلاقًا من دعوه الرئيس السيسي لعمل حوار وطني بين كافه أطياف المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة للنهوض بالنظام المجتمعي ليشمل جميع فئات المجتمع.





