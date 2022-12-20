السلطات الصينية تستمر فى تخفيف قيود وباء كورونا على الرغم من تفشى الفيروس

ذكرت صحيفة "سوث تشينا مورننج بوست" الصينية أن بكين خففت من إجراءات السيطرة على وباء كورونا في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في العاصمة الصينية، مما زاد من الضغط على موارد الرعاية الصحية وتسبب في نقص الأدوية اللازمة لعلاج العدوى، موضحة وفاة خمسة أشخاص وإصابة 456 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم حكومة بكين شو هيجيان- في إفادة إعلامية- إن الوباء "يتفشى بسرعة"، مما يشكل ضغطا على إمدادات المدينة من الأدوية وموارد الرعاية الصحية الأخرى، مضيفا إلى أنه على الرغم من هذه الضغوط، قررت سلطات المدينة الاستمرار في تخفيف القيود "لاستئناف العمل والحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن".
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