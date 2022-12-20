السلطات الصينية تستمر فى تخفيف قيود وباء كورونا على الرغم من تفشى الفيروس

وقال المتحدث باسم حكومة بكين شو هيجيان- في إفادة إعلامية- إن الوباء "يتفشى بسرعة"، مما يشكل ضغطا على إمدادات المدينة من الأدوية وموارد الرعاية الصحية الأخرى، مضيفا إلى أنه على الرغم من هذه الضغوط، قررت سلطات المدينة الاستمرار في تخفيف القيود "لاستئناف العمل والحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن".