اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:41 م
أكرم القصاص
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السلطات الصينية تستمر فى تخفيف قيود وباء كورونا على الرغم من تفشى الفيروس

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:04 م
السلطات الصينية تستمر فى تخفيف قيود وباء كورونا على الرغم من تفشى الفيروس كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت صحيفة "سوث تشينا مورننج بوست" الصينية أن بكين خففت من إجراءات السيطرة على وباء كورونا في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في العاصمة الصينية، مما زاد من الضغط على موارد الرعاية الصحية وتسبب في نقص الأدوية اللازمة لعلاج العدوى، موضحة وفاة خمسة أشخاص وإصابة 456 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم حكومة بكين شو هيجيان- في إفادة إعلامية- إن الوباء "يتفشى بسرعة"، مما يشكل ضغطا على إمدادات المدينة من الأدوية وموارد الرعاية الصحية الأخرى، مضيفا إلى أنه على الرغم من هذه الضغوط، قررت سلطات المدينة الاستمرار في تخفيف القيود "لاستئناف العمل والحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن".

 


الصين

كورونا

قيود كورونا

فيروس كورونا



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