السجن المؤبد لسيدة تتاجر فى 4 أصناف مخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي وتامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، حكمًا بالسجن المؤبد علي سيدة تتاجر بالمخدرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر 9 لعام 2022 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها حميدة م ا ح- بدون عمل، ومقيمة بمنطقة الأمل الجديد نطاق حي الضواحي، حيث احرزت 4 أنواع من المخدرات، وهم: الاندازول، والترامادول هيدروكلوريد، والكلونازينام، والبنزوهيكسول.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى أحمد أبو بكر عبد محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، والذي شهد بأنه بتفتيش المتهمة ضبط بحوزتها 77 لفافة لجوهر الاندازول المخدر، و34 قرص لعقار البنزوهكسول المخدر، و11 قرص العقار الكونزوينام المخدر، و6 أقراص لعقارا ترامادول المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقربت باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوط منها 77 لفافة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات طبقا لقرار رئيس هيئه الدواء المصرية، وعقار الترامادول مدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والعقارين الآخرين مدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد وتغريمها 100 ألف جنيها عما أسند إليها، ومصادرة المضبوطات والزمتها المصاريف الجنائية.